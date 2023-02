Online-Behördengänge künftig über Nutzerkonto des Bundes

Düsseldorf (dpa/lnw)

Führerscheinantrag, Bafög oder Elterngeld - Bürger und Bürgerinnen in Nordrhein-Westfalen können Behördengänge von zuhause aus künftig online über den zentralen Dienst des Bundes abwickeln. Das bevölkerungsreichste Bundesland werde sich dem Nutzerkonto des Bundes (BundID) anschließen, teilte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag mit. NRW verzichte damit auf die Fortentwicklung des landeseigenen «Servicekonto.NRW». Die bisherige Praxis, in jedem Bundesland ein eigenes Nutzerkonto für Online-Verwaltungsleistungen vorzuhalten, sei «weder nutzerfreundlich noch wirtschaftlich und auch technologisch keinesfalls sinnvoll».

Von dpa