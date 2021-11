«Opas Schwert» als «Fund des Monats November» im Museum

Wesel/Bonn (dpa/lnw)

Ein rund 3000 Jahre altes Schwert aus der Bronzezeit ist zurzeit als «Fund des Monats November» im LVR-Landesmuseum in Bonn zu sehen. Die Geschichte der von einer Familie aus Wesel jahrzehntelang für ein Römerschwert gehaltene Waffe ist eine ganz Besondere. Jahrzehntelang lag das einst von Baggerfahrer Albert Biesemann an einem niederrheinischen See in den 1950er Jahren ausgebuddelte Schwert mehr oder weniger unbeachtet auf und in den Schränken der Familie.

Von dpa