Opfer lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger in U-Haft

Krefeld (dpa/lnw)

Ein Mann, der einen 45-Jährigen mit Messerstichen in den Bauch lebensgefährlich verletzt haben soll, ist in Untersuchungshaft gekommen. Nach der Tat vom Montag führten Ermittlungen der Mordkommission die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen, der am Mittwoch in Tatortnähe festgenommen wurde. Es handele sich um einen 44-jährigen Polen, der wegen Gewaltdelikten bereits einschlägig bekannt sei, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Hintergründe seien noch ungeklärt.

Von dpa