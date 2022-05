Orientierung verloren: Polizei stoppt Radfahrer auf A30

Münster (dpa/lnw)

Weil er einen Freund besuchen wollte und dabei die Orientierung verlor, ist ein 45 Jahre alter Fahrradfahrer kurzerhand über die Autobahn 30 Richtung Hannover geradelt. Nach Zeugenhinweisen hätten Beamte den Münsteraner am Dienstagmorgen auf seinem Hollandrad in Höhe der Anschlussstelle Ibbenbüren-West gestoppt, teilte die Polizei am Mittwoch in Münster mit.

Von dpa