Osei-Tutu beschert Bochum ersten Sieg der Vorbereitung

Rückkehrer Jordi Osei-Tutu hat dem Fußball-Bundesligisten VfL Bochum am Samstag fast im Alleingang den 3:1 (0:1)-Sieg im Testspiel beim Regionalliga-Aufsteiger 1.

FC Bocholt beschert. Der 23 Jahre alte Engländer mit ghanaischen Wurzeln, der im Sommer ablösefrei vom FC Arsenal kam, glich in der 56. Minute zunächst die Bocholter Führung durch Malek Fakhro (44. Minute) aus. Dann legte der Mittelfeldspieler die Tore von Silvere Ganvoula (73. und 75.) zum ersten Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel auf. Osei-Tutu spielte bereits in der Saison 2019/2020 in Bochum und unterschrieb nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.