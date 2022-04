Osterferienende: ADAC erwartet meisten Verkehr am Freitag

Köln (dpa/lnw)

Der ADAC rechnet vor allem am Freitag mit vollen Autobahnen im Rückreiseverkehr aus den Osterferien. Dann werde am Nachmittag, wenn der Urlaubsverkehr auf den Berufspendlerverkehr treffe, viel los sein, teilte der Automobilclub am Donnerstag in Köln mit. «Wer sich am Freitag ins Auto setzt, der sollte seinen Rückweg so planen, dass er nicht gerade zu den Stoßzeiten zwischen 15 und 17 Uhr in den Ballungsgebieten im Ruhrgebiet und rund um den Kölner Autobahnring unterwegs ist», riet Sprecher Johannes Giewald. Am Samstag und Sonntag werde weniger Verkehr erwartet.

Von dpa