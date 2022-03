Osterräderlauf Lügde am Ostersonntag nun wieder in echt

Der von einem Verein organisierte Osterräderlauf am Ostersonntagabend (17. April) ist der Höhepunkt eines Festwochenendes, das am Karsamstag beginnt. Der Brauch war 2018 in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes Deutschlands aufgenommen worden. 2020 und 2021 hatte er wegen der Corona-Pandemie nur online mit Hilfe zuvor aufgezeichneter Filme stattgefunden, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.