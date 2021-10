Otto Rehhagel: Fußball-Wunder werden seltener

Essen (dpa)

Otto Rehhagel hält ein ähnliches Fußball-Wunder wie den Triumph der griechischen Nationalmannschaft bei der EM 2004 in heutigen Zeiten für kaum wiederholbar. «Ich glaube das nicht. Das sieht man ja an der Bundesliga», sagte der einstige griechische Nationalcoach am Donnerstag in Essen in Anspielung auf den in den vergangenen Jahren langweiligen Titelkampf. «Es gibt zwischendurch ein paar überraschende Ergebnisse. Aber wenn die Bayern auch in 20 Jahren noch deutscher Meister werden, gefällt das nicht», kommentierte der 83 Jahre alte Fußball-Lehrer bei der Vorstellung des Films «King Otto», der den Weg zum Titelgewinn der Griechen 2004 nachzeichnet und in Deutschland am 10. November in die Kinos kommt.

Von dpa