OVG bestätigt: Bundesligisten haben Anträge zurückgezogen

Düsseldorf (dpa)

Die Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld haben ihre Anträge zur Prüfung der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes beim Oberverwaltungsgericht in Münster wie erwartet zurückgezogen. «Alle Vereine haben am Donnerstag die Anträge für erledigt erklärt», teilte eine Sprecherin des OVG am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Alle Clubs erklärten, die Entwicklungen der Sach- und Rechtslage weiter im Blick zu behalten. Erneute juristische Schritte seien dabei nicht ausgeschlossen.

Von dpa