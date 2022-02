OVG lehnt Kölner Eilantrag für mehr Zuschauer im Stadion ab

Köln/Münster (dpa)

Der 1. FC Köln darf seine Heimpartien in der Fußball-Bundesliga weiterhin nicht vor mehr als 10.000 Fans spielen. Das Oberverwaltungsgericht Münster lehnte am Freitag einen Eilantrag des FC gegen die in Nordrhein-Westfalen noch gültige Corona-Schutzverordnung ab. Die Kölner hatten erreichen wollen, dass schon beim kommenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt an diesem Samstag 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Arena dürfen - und dabei unter anderem auch auf die Entscheidung der Stadt Köln für sogenannte «Brauchtumszonen» an den Karnevalstagen verwiesen.

Von dpa