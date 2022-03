OVG-Verhandlung um Kiesabbau fällt wegen Corona aus

Münster (dpa/lnw)

Wegen einer Corona-Infektion bei einer Richterin fällt die für Montag (21.3.) geplante Verhandlung zum Kiesabbau am Niederrhein vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht aus. Das teilte das Gericht in Münster am Donnerstag mit. Ein neuer Termin steht demnach noch nicht fest.

