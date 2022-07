Paderborn ohne Personalsorgen zu Gast in Düsseldorf

Paderborn (dpa)

Der SC Paderborn kann nach seinem klaren Auftaktsieg in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Personalsorgen zum Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf antreten. Paderborns Trainer Lukas Kwasniok steht der Kader zur Verfügung, der am vergangenen Wochenende den Karlsruher SC mit 5:0 besiegt hatten. Veränderungen in der Startelf sind dennoch möglich, denn Kwasniok beschäftigt sich nach eigenen Worten «noch mit einer Position in der Startformation.»

Von dpa