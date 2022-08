Paderborn stürmt mit Offensivspektakel an Tabellenspitze

Paderborn (dpa)

Sieben auf einen Streich: Mit dem dritten Sieg in Serie ist der SC Paderborn wieder an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt und hat Holstein Kiel mit einem Offensivspektakel die erste Niederlage in der neuen Spielzeit zugefügt. Die Ostwestfalen gewannen saisonübergreifend auch ihr fünftes Heimspiel in Serie und setzen sich in einer sehenswerten Partie mit vielen Offensivszenen gegen die Norddeutschen mit 7:2 (5:2) durch.

Von dpa