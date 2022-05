Paderborn verpflichtet Heidenheimer Robert Leipertz

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss Robert Leipertz in Richtung SC Paderborn ziehen lassen. Den Transfer gaben die Ostwestfalen am Dienstag bekannt. Der 29-Jährige wechselt ablösefrei und erhält beim SCP einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Leipertz absolvierte bislang 187 Spiele in der 2. Bundesliga und erzielte dabei 40 Treffer. «Neben seiner Erfahrung verfügt Robert über den Vorzug, dass er in der Offensive flexibel eingesetzt werden kann. Mit seinen Fähigkeiten ist er für unseren Kader in den kommenden Spielzeiten sehr wertvoll», sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

Mit dem FCH hatte sich Leipertz nicht über eine weitere Zusammenarbeit einigen können. Es seien «momentan wirtschaftlich herausfordernde Zeiten», hatte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in der Vorwoche gesagt. «Das beinhaltet immer auch, dass wir nicht jeden Leistungsträger automatisch dauerhaft halten können.»