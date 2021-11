Paderborns Coach Kwasniok mit Maske an der Seitenlinie

Paderborn (dpa)

Trainer Lukas Kwasniok vom Zweitligisten SC Paderborn hat am Sonntag für ein im Profifußball ungewohntes Bild gesorgt. Der 40-Jährige coachte sein Team am Sonntag im Spiel gegen Aufsteiger Hansa Rostock an der Seitenlinie mit einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz und setzte damit die Corona-Regularien in Nordrhein-Westfalen um. Die sehen vor, dass er als Ungeimpfter seinen Job mit der Maske ausüben muss.

Von dpa