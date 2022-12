Paderborns Geschäftsführer Wohlgemuth wechselt zum VfB

Paderborn (dpa)

Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth wechselt zum VfB Stuttgart in die Bundesliga. Der 43-Jährige war seit Mai 2020 beim aktuellen Tabellensechsten der 2. Fußball-Bundesliga in Ostwestfalen tätig gewesen. «Fabian Wohlgemuth hat in Paderborn sehr gute Arbeit geleistet und die sportliche Entwicklung unseres Vereins stark geprägt», wird Paderborns Präsident Thomas Sagel in einer Vereinsmitteilung am Samstag zitiert. «Es gehört zur DNA unseres Vereins, Spielern und Mitarbeitenden den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen. Auch weil der Wechsel zum VfB Stuttgart entsprechend honoriert worden ist, gehen wir mit einem guten Gefühl auseinander.»

Von dpa