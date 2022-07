Pärchen stellt Wohnungseinbrecher

Dinslaken (dpa/lnw)

Ein Paar ist frühmorgens in seiner Wohnung in Dinslaken von einem Einbrecher überrascht worden - und hat den Eindringling gestellt. «Plötzlich stand ein ihnen unbekannter Mann im Wohnzimmer, der genauso überrascht zu sein schien wie das Pärchen», beschrieb die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung die Tat. Der 31 Jahre alte Bewohner habe den Einbrecher reflexartig geschlagen und ihn dann in Schach gehalten, während seine 40 Jahre alte Freundin den Notruf wählte.

Von dpa