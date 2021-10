Paketfahrer riecht Marihuana und lässt Lieferung auffliegen

Meerbusch (dpa/lnw)

Den richtigen Riecher gehabt: Ein Paketfahrer hat in seinem Lieferwagen in Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) Marihuana gerochen und so eine Cannabis-Lieferung auffliegen lassen. Der 57-Jährige vernahm laut Polizeiangaben vom Freitag am Mittwoch plötzlich den Duft und rief die Beamten.

Von dpa