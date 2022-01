Partei Liberale Demokraten klagt vor Verfassungsgerichtshof

Münster (dpa/lnw)

Vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die Partei Liberale Demokraten (LD) Klage am Verfassungsgerichtshof des Landes in Münster eingelegt. Der NRW-Landesverband will per Organstreitverfahren gegen den Landtag und per Antrag auf einstweiliger Anordnung klären lassen, ob die Vorschriften wegen der Corona-Pandemie hätten geändert werden müssen. Parteien, die nicht im Land- oder Bundestag vertreten sind, müssen bis spätestens 59 Tage vor der Wahl im Mai Unterstützungsunterschriften von mindestens 1000 Wahlberechtigten vorlegen. Die Listen müssen persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

Von dpa