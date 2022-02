Passant hält Handtaschendieb auf

Waldbröl (dpa/lnw)

Ein aufmerksamer Passant hat in Waldbröl (Oberbergischer Kreis) einen Handtaschendieb gestoppt. Der Mann habe am Samstag beobachtet, wie der Verdächtige die Tasche einer 61-jährigen Frau stahl, teilte die Polizei mit. Die Frau habe den Rollstuhl ihres Mannes geschoben und hatte die Tasche demnach in einem am Rollstuhl befestigten Einkaufskorb abgelegt. Der 22-Jährige soll den Korb samt Tasche gegriffen und davongerannt sein. Dann habe er Bargeld aus dem Portemonnaie genommen und die übrigen Gegenstände weggeworfen.

Von dpa