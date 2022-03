Patientenschützer kritisiert «Geschrei» der Länder

Düsseldorf (dpa/lnw)

Patientenschützer Eugen Brysch hat die Länder in der Corona-Pandemie zu schnellem Handeln aufgefordert. «Das Geschrei der Ministerpräsidenten und deren Fingerzeig auf den Bund sind in keiner Weise gerechtfertigt», sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz der «Rheinischen Post» (Mittwoch). Die Landesregierungen hätten nichts unternommen, um das nun von ihnen scharf kritisierte Infektionsschutzgesetz zu stoppen. Jetzt steckten sie in einer Sackgasse, in die sie sich selbst manövriert hätten.

Von dpa