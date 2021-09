Pauschale für Hausratschäden durch Hochwasserkatastrophe

Für Schäden an ihrem Hausrat sollen Betroffene der Hochwasserkatastrophe eine Pauschale von mindestens 13.000 Euro beantragen können. Das teilte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf mit. In der Regel werde für Schäden am Hausrat eine Pauschale gewährt, die nach der Zahl der gemeldeten Personen gestaffelt sei. Einem Ein-Personen-Haushalt stehen demnach 13.000 Euro zu. Mehrpersonenhaushalte erhielten eine höhere Pauschale. Für den Ehegatten oder Lebenspartner seien Hilfen von zusätzlich 8500 Euro geplant, für jede weitere in dem Haushalt zum Zeitpunkt des Hochwassers gemeldete Person zusätzlich 3500 Euro.