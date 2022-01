Persil-Mutterkonzern führt Konsumgütergeschäft zusammen

So sollen die Sparten mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Schönheitspflege zu einem Bereich zusammengefasst werden, teilte das Düsseldorfer Unternehmen am Freitag mit. Damit will Henkel die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Henkel kündigte an, sich von weiteren Marken zu trennen. Erste Maßnahmen, insbesondere im seit einigen Jahren schwächelnden Geschäft im Beauty-Bereich, sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Zu den Marken des Konzerns zählt das Waschmittel Persil oder Schwarzkopf-Haarpflegeprodukte. Mittel- bis langfristig setzt sich Henkel zum Ziel, aus eigener Kraft jährlich um 3 bis 4 Prozent zu wachsen. Bisher hatte der Konzern hier 2 bis 4 Prozent angestrebt. Das Ergebnisziel ist unverändert.