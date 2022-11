Peter Gabriel auf Europatour: Fünf Konzerte in Deutschland

Geplant seien für Mai und Juni Auftritte in Berlin, München, Köln, Hamburg und Frankfurt, teilte die Agentur Live Nation am Dienstag in Frankfurt mit. Im Rahmen der «i/o - The Tour» wird Gabriel sowohl alte Hits als auch neue Lieder aus seinem nächsten Album präsentieren. Begleitet wird er von seinen Bandkollegen Tony Levin, David Rhodes und Manu Katche.