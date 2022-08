Petition: Unabhängige Untersuchung von Polizeieinsatz

Düsseldorf (dpa)

Wissenschaftler, Aktivisten und von Rassismus betroffene Menschen fordern mit einer Online-Petition eine unabhängige Untersuchungskommission zu den tödlichen Polizeischüssen in Dortmund. «Der Einsatz und die Tötung des Jugendlichen aus dem Senegal erscheinen absolut unverhältnismäßig und unprofessionell. Es gibt viele offene Fragen», heißt es in der Petition des Vereins «Entschieden gegen Rassismus und Diskriminierung» mit Sitz in Bielefeld. Zuvor hatte die «WAZ» darüber berichtet.

Von dpa