Pferd versinkt fast im Schlamm: Rettungsaktion der Feuerwehr

Horn-Bad Meinberg (dpa/lnw)

Nachdem es von einer Wiese abgerutscht ist, drohte ein Pferd im Kreis Lippe in einem Teich zu versinken. In einer großen Rettungsaktion holte die Feuerwehr das Tier in Horn-Bad Meinberg aus dem Schlamm, wie es am Samstag von der Feuerwehr hieß. «Es war bereits mit den Hinterläufen bis zum Bauch komplett im Schlamm versunken. Lediglich Brust, Kopf und die Vorderläufe waren noch sichtbar.»

Von dpa