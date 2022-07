Pflegedienst bewahrt Seniorin vor falschem Schwiegersohn

000 Euro zu geben. Die 28-Jährige sei am Dienstagnachmittag in die Wohnung in Oberhausen gekommen und habe mitbekommen, dass die Seniorin angeregt telefonierte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Telefonat habe die 85-Jährige erzählt, dass ihr Schwiegersohn in Schwierigkeiten stecke und dringend 20.000 Euro brauche. Die Pflegedienst-Mitarbeiterin wurde misstrauisch und alarmierte die Polizei. Die Beamten hätten dann dafür gesorgt, dass die Frau ihr Geld zurück auf die Bank bringt.