Pilotenstreik führt erneut zu zahlreichen Flugausfällen

Köln (dpa)

Der Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings hat erneut zu erheblichen Einschränkungen im Flugbetrieb an Deutschlands großen Airports geführt. Am Düsseldorfer Flughafen fielen am Dienstag 84 von 160 Flügen aus, wie der Airport mitteilte. Am Mittwoch - dem dritten und vorerst letzten Tag der Arbeitsniederlegungen - würden noch mehr gestrichen, und zwar 100 Starts und Landungen von 160. Am Flughafen Köln/Bonn wurden am Dienstag 35 von 63 ursprünglich geplanten Flugbewegungen storniert. Auch in Stuttgart, München und Hamburg hagelte es Absagen und viele Passagiere mit Eurowings-Tickets mussten umplanen.

Von dpa