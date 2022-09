Pkw-Fahrer stößt mit Autos zusammen und wird schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann am Dienstagnachmittag die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte er zuerst mit dem Auto einer 50-Jährigen zusammen, ehe er den Wagen eines 46-Jährigen rammte. Danach stieß er frontal mit einem Transporter eines 30-Jährigen zusammen. Der 65-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, die drei weiteren Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mussten ebenfalls allesamt in Krankenhäuser gebracht werden.