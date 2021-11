Plan International: Hilfsprojekt für Kinder in Flutgebiet

Eschweiler (dpa/lnw)

Die Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland will Kinder und Jugendliche in dem vom Hochwasser getroffenen Eschweiler bei Aachen unterstützen. Im Januar starte dort ein Nothilfe-Projekt, bei dem zerstörte Spielplätze wieder aufgebaut werden sollten, teilte die Organisation mit. In einem «Beratungsbus» werde Kindern und Jugendlichen zudem psychosoziale Hilfe angeboten, um ihre Erlebnisse besser verarbeiten zu können.

