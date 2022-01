Planungen für Ersatzbau der maroden A45-Brücke laufen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für die marode Talbrücke auf der A45 bei Lüdenscheid sind Planungen der Autobahn GmbH für einen Ersatzbau bereits angelaufen. Das sagte NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes in einem Bericht für die Sitzung des Verkehrsausschusses im Düsseldorfer Landtag am Mittwoch. Am kommenden Freitag werde ein Kreis auf Leitungsebene von Bundes- und Landesverkehrsministerin sowie Autobahn GmbH beraten, wie der Ersatzbau schnellstmöglich umgesetzt werden könne. Alle Möglichkeiten zur Beschleunigung müssten genutzt werden, forderte die CDU-Politikerin in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

Von dpa