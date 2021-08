Platzpatronen rufen 10 Streifenwagen auf den Plan

Mit Platzpatronen hat ein Hotelgast in Köln zehn Streifenwagen auf den Plan gerufen. Anwohner hatte die Polizei alarmiert, weil sie Schüsse in einem Hotelzimmer gehört hatten, wie ein Polizeisprecher berichtete. Als die Polizei mit 20 Beamten an dem Hotel im Kölner Stadtteil Ehrenfeld eintraf, fand sie in dem Hotelzimmer allerdings nur einen einzelnen Mann. Auf dem Tisch lagen Platzpatronen. «Wir wissen nicht, warum er mit Platzpatronen geschossen hat. Doch hat er offenbar niemanden bedroht», sagte ein Polizeisprecher. Deshalb werde am Ende wohl auch nicht viel an Vorwürfen gegen ihn übrig bleiben. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.