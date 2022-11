Podolski: «Gibt für mich keinen Grund, Karriere zu beenden»

Düsseldorf (dpa)

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski denkt nicht ans Aufhören und will offenbar noch ein Jahr beim polnischen Traditionsclub Gornik Zabrze dranhängen. «Wenn ich weiterhin Freude habe, mich so gut fühle und merke, dass ich physisch noch gut mithalten kann, dann gibt es für mich keinen Grund, meine Karriere im Sommer zu beenden», sagte der 37-Jährige in einem Interview mit dem «Kölner Stadt-Anzeiger»(Sonntag).

