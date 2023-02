Pointen aus der Politik: Klingbeil als Redner im Karneval

Aachen (dpa)

Der aus Niedersachsen stammende SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich am Samstag bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst in Aachen als Büttenredner bewiesen. Die Pointen seiner Rede bei der Karnevalssitzung bezog er aus dem Politikerleben. Er sagte, einer der wenigen Momente, wo andere Menschen ihn richtig witzig gefunden hätten, sei im letzten Bundestagswahlkampf gewesen, als er in Talkshows gesagt habe: «Olaf wird Kanzler». Das Rezept für den Weg aus dem Umfragetief seiner Partei ins Kanzleramt hatte er auch: «Wir haben uns einfach mal nicht gestritten».

Von dpa