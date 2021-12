Politik stellt Gutachten zur Zukunft der Wisente vor

Ein Gutachten zur Zukunft Deutschlands einziger freilebender Wisent-Herde im Rothaargebirge wird am Mittwoch (10.00 Uhr) in Bad Berleburg vorgestellt. In Abstimmung mit dem nordrhein-westfälischen Umweltministerium soll es Grundlage für eine Entscheidung sein, ob und in welcher Form das Auswilderungsprojekt forgesetzt werden soll.

Seit Jahren gibt es um die Wisent-Herde Streit, weil die Waldbauern im benachbarten Sauerland große finanzielle Schäden beklagen. Die inzwischen auf mehr als 20 Tiere angewachsene Herde frisst die Baumrinden auf ihren Grundstücken ab. Mehrere Gerichte bis zu Bundesrichtern in Karlsruhe haben sich schon mit dem Streit beschäftigt. Vertraglich war vereinbart worden, dass über die Zukunft des Projektes entschieden wird, wenn die Phase der Freisetzung der Tiere wissenschaftlich ausgewertet ist.

Das Ergebnis des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) an der Tierärztlichen Hochschule Hannover wird bei einer Pressekonferenz mit NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) in Bad Berleburg präsentiert. Mit den Landräten der Kreise Siegen-Wittgenstein und dem Hochsauerlandkreis, sowie den Bürgermeistern aus Bad Berleburg und Schmallenkreis sitzen auch politische Vertreter aus der Region mit auf dem Podium.