Polizei appelliert vor Risikospiel an Fußballfans

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Die Polizei in Gelsenkirchen hat die Fußballfans vor dem Risikospiel zwischen dem FC Schalke 04 und Dynamo Dresden zu friedlichem Verhalten aufgerufen. Am Samstag solle der Fußball im Mittelpunkt stehen, teilte die Polizei am Freitag mit. «Um das zu gewährleisten, appelliert die Polizei bereits im Vorfeld an alle Fans, sich friedlich zu verhalten, nicht zu provozieren und sich von Gewalt zu distanzieren.» Zudem wies sie auf das Verbot von Pyrotechnik hin und kündigte an, jeden Verstoß konsequent zu verfolgen.

