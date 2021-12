Polizei beendet Prügelei zwischen Betrunkenen

Vier Betrunkene haben sich in der Nacht zu Sonntag in Hamm so heftig geprügelt, dass Polizisten Pfefferspray einsetzten, um sie zu trennen.

Zuvor waren die Männer in einer Wohnung in Streit geraten. Die Beamten nahmen drei Beteiligte im Alter zwischen 26 und 34 Jahre in Gewahrsam, ein vierter kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er wurde von dem Pfefferspray leicht verletzt. Was genau die Schlägerei ausgelöst hatte, wurde nicht bekannt. Die Streitenden seien erheblich alkoholisiert gewesen, hieß es.