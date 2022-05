Polizei sucht nach Besitzerin oder Besitzer von Plüsch-Tiger

Der Plüsch-Geselle sei am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 9 in Höhe einer Haltestelle auf der Fahrbahn «angetroffen» worden, schrieben die Beamten in einem Facebook-Post am Montag. «Unter Aufbietung aller Dompteurfähigkeiten» habe das Tier «eingefangen und zur Wache Bad Godesberg verbracht werden» können. Wer einen Tipp habe, wem der kleine Ausreißer gehöre, sei hochwillkommen. Zuvor hatte der «General-Anzeiger» berichtet.