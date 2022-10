Polizei ermittelt nach Feuer in Firmenunterkunft

Versmold (dpa/lnw)

Nach dem Feuer in einer Unterkunft für Firmenmitarbeiter in Versmold (Kreis Gütersloh) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das Feuer war am späten Samstagabend im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Die Feuerwehr habe 16 Menschen gerettet. Fünf Bewohner seien verletzt worden, davon eine Person schwer. Ein 42 Jahre alter Bewohner sei vorläufig festgenommen worden. Er stehe im Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein.

Von dpa