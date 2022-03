Polizei fasst mutmaßliche Kinder-Einbrecher

Meerbusch (dpa/lnw)

Die Bewohnerin eines Reihenhauses in Meerbusch bei Düsseldorf hat bei ihrer Rückkehr zwei Gestalten auf frischer Tat beim Versuch ertappt, in ihr Haus einzubrechen. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte das flüchtende Duo gefasst werden, berichtete die Polizei in Neuss am Mittwoch. Es handele sich um einen 13 Jahre alten Jungen und ein elf Jahre altes Mädchen.

Von dpa