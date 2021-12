Polizei findet Sprengstoff bei Mann in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Die Polizei hat in der Wohnung eines 42 Jahre alten Mannes in Mönchengladbach gefährliche Feuerwerkskörper sichergestellt. Es habe sich unabhängig vom Feuerwerkverkaufsverbot um unerlaubten Sprengstoff gehandelt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 42-Jährige kam über Nacht in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Von dpa