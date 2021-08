Die Polizei hat ein illegales Casino in Köln ausgehoben. Bei einer Razzia seien Spiel- und Wettautomaten, 90.000 Euro Bargeld, Spielkarten, Würfel und Spieltische sichergestellt worden, teilten die Ermittler am Montag mit. Das illegale Casino habe sich im Stadtteil Ostheim befunden. Ob es auch Festnahmen gab, war zunächst unklar. Die Polizei kündigte einen Pressetermin am Donnerstag.