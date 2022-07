Polizei Köln stoppt zwei Raser: Streifenwagen abgeschleppt

Köln/Bergisch Gladbach (dpa/lnw)

Zwei Verfolgungsjagden haben die Kölner Polizei am Wochenende in Atem gehalten. Im rechtsrheinischen Stadtteil Dellbrück machten Zeugen laut einer Mitteilung in der Nacht zum Samstag die Polizei darauf aufmerksam, dass ein mutmaßlich Betrunkener sein Auto bestieg und losfuhr. Als der 25-Jährige die Polizei bemerkte, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit davon und stoppte erst mehrere Kilometer weiter in Bergisch Gladbach. Er flüchtete weiter zu Fuß, stürzte und verletzte sich leicht.

Von dpa