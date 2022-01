Polizei löst illegale Party auf: Gäste türmen über Dächer

Eine illegale Party mit Dutzenden Gästen hat die Polizei am Sonntag in Köln aufgelöst.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Einigen Besuchern sei die Flucht über den Balkon in der ersten Etage über angrenzende Dächer gelungen, teilte die Polizei am Montag in Köln mit. Auf das Treffen war die Polizei durch den Rettungsdienst aufmerksam geworden - denn ein Partygast war nach mutmaßlichem Drogenkonsum kollabiert. Aus polizeilicher Sicht kam bei dem Einsatz einiges zusammen: Die Ordnungshüter vollstreckten einen offenen Haftbefehl und stellten Drogen, Bargeld sowie ein Handy sicher. Gegen 39 Gäste der Party wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung geschrieben.