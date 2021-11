Polizei Münster prüft nach TV-Sendung Hinweise zu Mordfall

Ahlen/Münster (dpa/lnw)

Nach der Schilderung eines bislang rätselhaften Mordfalls in Ahlen im Kreis Warendorf in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» sind bei der Polizei in Münster einige Hinweise eingegangen. Darunter ist aber nach Angaben von Sprecherin Angela Lüttmann vom Donnerstag bislang kein Hinweis auf einen weißen SUV, der auf einem Überwachungsvideo zu sehen ist. Der Fahrer wird als Zeuge gesucht. Er war während des Verbrechens im Dezember 2020 durch ein Gewerbegebiet in Ahlen gefahren. In der Sendung am Mittwochabend wurde das Video wiederholt gezeigt.

Von dpa