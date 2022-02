Polizei nimmt europaweit tätige Schleuser fest

München/Köln (dpa)

Der Bundespolizei ist ein Schlag gegen eine mutmaßlich europaweit agierende Schleuserbande gelungen. Nach der Durchsuchung von Wohnungen in München, Garching und Köln wurden am Mittwoch drei Männer festgenommen. Sie kamen am Donnerstag auf Anordnung eines Richters in Untersuchungshaft, berichtete ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Rosenheim.

Von dpa