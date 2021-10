Polizei nimmt stark unterkühltes Kaninchen «in Gewahrsam»

Siegen

Streifenbeamte haben ein stark unterkühltes und zitterndes Zwergkaninchen in Siegen entdeckt und auf einer Polizeiwache aufgepäppelt. Das hilflose Tier kam «zum Schutz der eigenen «Person» in Gewahrsam», schrieb die Polizei über den Einsatz am Sonntag.

Von dpa