Polizei pinselt Klima-Kleber mit Öl ein

Wie lösen Polizisten eigentlich die Hände von Klimaaktivisten, die mit handelsüblichem Superkleber auf dem Asphalt befestigt sind? „Mit Speiseöl“, sagt Victor Ocansey, der Sprecher des Landesamts für Aus- und Fortbildung sowie Personalangelegenheiten der Polizei (LAFP). Die Behörde mit Sitz in Selm lässt Polizisten sogar in der richtigen Anwendung des Öls schulen.

Seit Wochen blockieren Klimaaktivisten im Kampf um eine konsequentere Umsetzung von Klimazielen vor allem in Großstädten immer wieder wichtige Verkehrsadern, indem sie sich auf der Straße festkleben. Weil sie an den Händen verletzt würden, wenn Polizisten sie einfach gewaltsam davontrügen, müssen Haut und Asphalt vorher vorsichtig getrennt werden.

„Klimaaktivismus ist inzwischen ein Themenkomplex, der zur Fortbildung in den regelmäßigen Lehrgängen der Bereitschaftspolizei gehört“, sagt Erster Polizeihauptkommissar Ocansey. Dort würden strafrechtliche Aspekte thematisiert, aber auch das Lösen von Verklebungen und das Öffnen anderer Verbindungen werde dort geübt.

Öl und Aceton im Einsatz

Ocansey sagt, die Aktivisten würden zunächst mit Speiseöl behandelt – entweder durch Einpinseln der Haut oder durch ölgetränkte Mullbinden, die durch die Verbindung gezogen würden. „Speiseöl ist das mildeste Mittel, mit dem die Trennung als erstes versucht wird.“ Widerstehe der Kleber dem Öl, werde Multifunktionsöl wie „WD 40“ genommen. „

Ein Polizist bei der Arbeit, nachdem sich ein Aktivist auf der Straße festgeklebt hat. Zum Entfernen des Klebstoffs reicht auch einfaches Speiseöl. Bei besonders hartnäckigen Klebern benutzten Polizisten aber auch Aceton. Foto: Lennart Preiss/dpa

Je nach Beschaffenheit des Klebstoffs kann aber auch die Benutzung von Aceton nötig werden“, sagt der Sprecher. Eine festgeschriebene Handlungsanweisung gebe es deshalb für die Polizisten nicht. „Sie müssen auf jede Situation individuell reagieren.“

Auch die Frage, ob Polizisten Klimaaktivisten überhaupt von der Straße trennen, hängt von der Lage ab. Das gesundheitliche Risiko eines Ablösens tragen letztlich die Blockierer. In Berlin twitterte im Oktober die Gruppe „Letzte Generation“, ein Mann und eine Frau seien mit Handverletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Geldstrafen wegen Nötigung

Die überwiegende Zahl der Amtsgerichte in Deutschland sieht in den Straßenblockaden eine Nötigung der Autofahrer, die dort aufgehalten werden. In München wurden deswegen in dieser Woche drei Angeklagte zu Geldstrafen von 25 Netto-Tagesverdiensten verurteilt.

Klimaaktivisten haben sich auf die Fahrbahn geklebt: In vielen deutschen Großstädten muss die Polizei jetzt mit solchen Lagen fertigwerden. Foto: Sven Hoppe

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) warnte jüngst Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang, die Gefahr der Klima-Aktivisten zu unterschätzen. „Wer Flughäfen blockiert oder Rettungskräfte behindert, dreht an einer gefährlichen Eskalationsspirale.“