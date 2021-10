Polizei sucht zweiten Bankräuber mit neuem Fahndungsfoto

Münster (dpa/lnw)

Nach der Festnahme eines 31 Jahre alten mutmaßlichen Bankräubers sucht die Polizei in Münster nun mit einem neuen Fahndungsfoto nach dessen flüchtigem Komplizen. Das Duo soll am 21. September eine Bankfiliale in Münster überfallen und einer Angestellten einen Zettel mit der Forderung nach Bargeld vorgelegt haben. Daraufhin hatte die Angestellte den Tätern eine fünfstellige Summe ausgehändigt. Drei Tage später war einer der Räuber gefasst worden, der den Überfall laut Staatsanwaltschaft bereits gestanden hat.

Von dpa