Polizeieinsätze: Innenministerium prüft Bodycam-Tragepflicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das nordrhein-westfälische Innenministerium prüft nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen Jugendlichen in Dortmund eine Tragepflicht der Bodycam in jedem Einsatz und eine Aufzeichnungspflicht in bestimmten Fällen. Die Kameras müssten nicht nur getragen werden, sondern auch aufzeichnen - wann immer das rechtlich möglich sei, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags, in dem auch der Dortmunder Polizeieinsatz Thema war.

Von dpa